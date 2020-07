Sara Salgado casou com milionário português em cerimónia intimista na praia

Sara Salgado tem motivos para estar feliz. Este sábado, dia 4 julho, a ex-moranguita, casou-se com o milionário português Diogo Pereira Coutinho, filho do conhecido empresário, Vasco Pereira Coutinho, numa cerimónia intimista na Costa da Caparica.

Na festa discreta marcada pelo romantismo e secretismo, a noiva usou um vestido simples ao estilo boho chic, acompanhado de uma coroa e sandálias rasas.





Devido à pandemia de Covid-19 que assola o país, o casamento contou com a presença de menos de 20 convidados, fazendo com que poucas pessoas pudessem estar presentes.

Sara Salgado publicou algumas fotos da cerimónia, ao lado das amigas que marcaram presença.

Também Raquel Strada, uma das melhores amigas da atriz, publicou no Instagram, a única foto do casal na cerimónia. Recorde-se que são raras as fotografias do casal em eventos públicos.