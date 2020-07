Sara Salgado casou-se com milionário

Casamento de Sara Salgado

Foto: Direitos Reservados

Vânia Nunes

Foi em agosto do ano passado que Sara Salgado, de 30 anos, anunciou ao Mundo, com uma publicação no Instagram, que se preparava para oficializar a relação de mais de três anos com o empresário Diogo Pereira Coutinho.O dia do casamento acabou por não ser como idealizou, no entanto a atriz não quis que a pandemia lhe estragasse os planos e manteve a data, mas com ligeiras alterações. Por isso, no passado sábado, juntou apenas 20 convidados numa praia na Costa de Caparica e celebrou o amor que a une ao jovem milionário, filho de Vasco Pereira Coutinho.Nas redes sociais, a atriz partilhou algumas imagens no areal, com as amigas, em que mostrou pormenores do seu vestido de noiva – um modelo fluído, ao estilo ‘boho chic’, que complementou com uma coroa e sandálias rasas. Entre os convidados esteve a apresentadora e influencer Raquel Strada, que divulgou uma imagem dos noivos durante a cerimónia nas redes sociais.