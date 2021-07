Sara Salgado dá o nó com milionário

Foto: Direitos Reservados

Rute Lourenço

Depois de, no último ano, ter adiado o sonho de subir ao altar por causa da pandemia, Sara Salgado casou-se finalmente, no domingo, com o milionário Diogo Pereira Coutinho. O casal deu o nó em segredo no Algarve, numa cerimónia ao ar livre, no qual apenas um grupo restrito de convidados marcou presença. Alguns desses amigos acabaram por denunciar o enlace através das redes sociais, em que publicaram fotografias dos noivos no dia feliz.









O maquilhador e cabeleireiro da jovem atriz, Tom Perdigão, também partilhou alguns pormenores do vestido escolhido pela noiva para subir ao altar. “E a noiva foi a linda Sara Salgado que optou por uma make-up em tons leves e eyeliner. O cabelo, um penteado clássico, um coque baixo limpo, porém trabalhado. Foi o match perfeito com o vestido”, escreveu o profissional nas redes sociais. Entre os convidados famosos estiveram a influenciadora Raquel Strada e o marido.

No ano passado, recorde-se, a atriz e o empresário tinham levantado rumores de que tinham casado na data prevista ao publicarem fotografias com alguns amigos durante um jantar. No entanto, a festa foi mesmo adiada para este ano, semanas depois de os dois terem realizado as despedidas de solteiro em Espanha.