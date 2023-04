Sara Salgado revela o sexo do bebé

fruto do seu casamento com Diogo Pereira Coutinho, com quem casou no ano passado.





"Desliza para abrir o ovo Kinder. PS: quem me conhece bem sabe que quase não uso rosa, mas desta vez é por um bom motivo", escreveu na descrição da fotografia.



através de uma alusão à Páscoa e aos ovos de chocolate, e revelou que vem aí uma menina., escreveu na descrição da fotografia.

encheram rapidamente com mensagens de parabéns a caixa de comentários.







Sara Salgado prepara-se para receber a primeira filha,A atriz recorreu às redes sociais para anunciar o sexo do bebéAmigos e seguidores de Sara Salgado