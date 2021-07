Sara Salgado vive casamento de sonho no Algarve

A desfrutar da lua de mel nas Maldivas, Sara Salgado partilhou com os seguidores novas imagens do seu casamento com o milionário Diogo Pereira Coutinho, que aconteceu no passado dia 3, na zona da Praia do Castelo, no Algarve.A atriz mostrou que toda a envolvência da cerimónia e da festa ficou marcada pelo romantismo e pelo luxo. "O dia mais feliz da nossa vida", escreveu na legenda de novas fotografias divulgadas no Instagram.Devido à pandemia, o casal teve que limitar o número de convidados, que passou para 60, no entanto, e apesar das limitações, a animação e o clima de festa foi constante, como comprovam as fotografias agora divulgadas.No dia do casamento, de acordo com a ‘Flash’, os convidados foram proibidos de divulgar registos nas redes sociais.A atriz de 31 anos e o empresário, herdeiro de uma das famílias mais ricas de Portugal, namoraram durante cinco anos. O enlace era para ter acontecido no ano passado, no entanto, devido à pandemia, acabou por ser adiado.