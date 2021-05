Sara Sampaio: A solteira mais desejada do momento

01:30

Rute Lourenço

Sara Sampaio é considerada uma das solteiras do momento, depois de ter terminado o relacionamento com o milionário britânico Oliver Ripley.Discreta no que toca aos relacionamentos amorosos, a modelo portuguesa, de 29 anos, ainda não voltou a assumir qualquer romance e deixa os fãs a suspirar, com os pedidos de namoro a multiplicarem-se nas redes sociais.A mais recente produção que protagonizou para a revista ‘Haper’s Bazaar’ da Grécia levou os fãs ao delírio com os atributos do ‘anjo’ da Victoria’s Secret a estarem em destaque.Sara, recorde-se, adaptou-se às mudanças estratégicas da marca de lingerie, que passou a apostar em modelos mais curvilíneas para as suas campanhas. A portuguesa exibe agora um corpo mais voluptuoso, alvo de muitos elogios.