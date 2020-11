Sara Sampaio antecipa Natal sexy

01:30

Vânia Nunes

Em contagem decrescente para o Natal, Sara Sampaio protagonizou uma campanha para a marca de lingerie Victoria’s Secret com peças criadas para esta época festiva. As imagens da sessão fotográfica já foram disponibilizadas e estão a fazer suspirar os fãs da modelo portuense de 29 anos.Sara Sampaio surge com conjuntos reduzidos, vermelhos e pretos e com brilho, que deixam em evidência a sua excelente forma física.Depois de uma período de paragem devido à pandemia, a portuguesa regressa assim em força ao trabalho nesta sessão fotográfica especial.Solteira depois do fim da relação com o empresário Oliver Ripley, a manequim soma sucessos na carreira e reforça o seu papel de ‘anjo’.