Sara Sampaio aposta em novo projeto de bebidas alcoólicas

Aos 31 anos, e com uma carreira sólida na moda internacional, Sara Sampaio está decidida a provar que é mais do que uma cara bonita. Da moda deu o salto para os negócios e decidiu investir numa marca de ‘hard seltzers’ - bebidas feitas à base de água aromatizada com álcool. Mas as funções de Sara vão além de investidora, já que também irá assumir o cargo de diretora de inovação da empresa portuguesa.A nortenha terá a seu cargo a responsabilidade de identificar estratégias, oportunidades de negócio e, claro, contribuir para o desenvolvimento de novos produtos. Além do seu papel ativo na empresa, está também previsto o lançamento de um produto com assinatura da própria modelo. “Agora tenho a oportunidade de dar azo a toda a minha criatividade juntamente com uma marca que adoro. Desde logo, com a criação de novos sabores e campanhas”, referiu, entusiasmada, em comunicado.