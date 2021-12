Sara Sampaio aposta tudo no cinema

Sara Sampaio posou com o diretor do Festival Red Sea, Mohammed Al Turki. Evento decorre até dia 15 de dezembro na Arábia Saudita

Sara Sampaio já deixou claro que o seu grande objetivo em termos profissionais é conquistar um lugar enquanto atriz e tem feito de tudo para consegui-lo. Esta semana, a modelo de 30 anos marcou presença na cerimónia de abertura da primeira edição do Red Sea International Film Festival, evento de cinema em Jidá, na Arábia Saudita.A portuguesa não passou despercebida e posou com o produtor Mohammed Al Turki, responsável pelo festival. Nas redes sociais, partilhou alguns momentos da noite e afirmou sentir-se "orgulhosa" por estar num festival "tão especial e histórico".Para a ocasião apostou num vestido elegante, preto e prateado, com franjas, da nova coleção do designer Zuhair Murad. Mas não foi a única modelo a fazer furor. A brasileira Alessandra Ambrosio, de 40 anos, também foi convidada.Sara Sampaio revelou recentemente que está "mais seletiva" quanto aos trabalhos em moda que aceita, porque o seu foco é o cinema. A portuense estreou-se no grande ecrã em 2018 com o filme ‘Carga’. Este ano, voltou a brilhar no grande ecrã com outro projeto português: ‘Sombra’.