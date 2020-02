"Que vergonha alheia": Sara Sampaio arrasa Cristina Ferreira após gafe sobre coronavírus

Esta terça-feira, dia 18, Cristina Ferreira voltou a protagonizar um momento caricato. A apresentadora recebeu no seu programa o doutor Almeida Nunes. Em conversa com o convidado falou sobre o Coronavírus."Porque é que aquilo só afeta os chineses?", questionou Cristina Ferreira. A 'rainha' das manhãs referiu, ainda, que os estrangeiros que estavam na China não apanharam a doença, ao contrário dos chineses.Ao ver que o doutor Almeida Nunes não tinha explicação, Cristina Ferreira afirmou estar relacionado com motivações políticas. "Pois, é política e é melhor a gente estar calada", completou.

O momento foi partilhado pelo humorista Diogo Faro, nas suas redes sociais, e o vídeo já está a ser viral. Dos vários comentários deixados na publicação, houve um que se destacou: Sara Sampaio. "Que vergonha alheia", escreveu a modelo internacional portuguesa.