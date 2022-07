Sara sampaio arrasa em casamento de Lais Ribeiro e Joakim Noah no Brasil

Sara Sampaio viajou até Trancoso, Bahia, no Brasil, para marcar presença no casamento da modelo Lais Ribeiro com o ex-jogador da NBA Joakim Noah. A portuense elegeu um vestido em tons de dourado, de cetim, assimétrico, com uma abertura lateral.Como a festa decorreu na praia, Sara, de 30 anos, mostrou-se descontraída, sem sapatos.