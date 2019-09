Sara Sampaio arrasa em Nova Iorque

De macacão justo e prateado em lurex, com um decote generoso, Sara Sampaio voltou a encantar o mundo da moda, desta feita em mais um desfile internacional do outro lado do Atlântico.A modelo portuguesa foi uma das figuras em destaque no desfile da Tommy Hilfiger, no âmbito da Semana de Moda de Nova Iorque, e deixou todos de boca aberta.As imagens da participação de Sara Sampaio no certame foram partilhadas pela própria através da sua página no Instagram, com um vídeo e diversas fotografias. Resultado: quase um milhão de likes em menos de um dia."Rainha dos Modelos", foi um dos elogios deixados na caixa de comentários. Esta não foi a primeira vez que Sara Sampaio desfilou para a Tommy Hilfiger.Em 2016 e 2017, a modelo portuguesa já tinha sido convidada a vestir as novas tendências da marca norte-americana, também na Semana de Moda de Nova Iorque.