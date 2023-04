Sara Sampaio, de 31 anos, marcou presença no festival de arte e música Coachella, que decorre nos Estados Unidos da América.Para o look que iria usar, a modelo portuguesa decidiu arriscar e optou por usar apenas um sutiã repleto de brilhantes, tal como mostrou numa partilha feita na rede social.A peça em causa é da marca Dolce&Gabbana e está à venda por 1450 euros.Na caixa de comentários, a publicação recolheu imensos elogios a Sara Sampaio.Veja as fotografias na galeria.