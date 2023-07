Sara Sampaio assume paixoneta por Pedro Teixeira

A supermodelo portuguesa admitiu que tinha posters do ator no quarto

01 jul 2023 • 12:36

Sara Sampaio, de 31 anos, revelou ontem numa entrevista na RFM que teve uma paixoneta por Pedro Teixeira, de 42, e que tinha posters do ator no quarto.No programa 'As Três da Manhã', a supermodelo foi mesmo questionada:". Entre risos, a modelo portuguesa explicou que aquilo foi há 15 anos, e que a culpa de terem aproveitado estas palavras não é dela.

Este tema acabou por ser abordado na 'Noite das Estrelas', programa da CMTV, e Daniel Nascimento que "aconselhou" Sara Sampaio a não alimentar o assunto, ou ainda pode ser acusada de estar a querer aparecer. "Há formas de desviar a conversa e de pôr um ponto final. Depois disto, já não se justifica voltar a falar deste assunto. Sabemos o que é que se passa e não vai ser a Sara, porque é uma manequim global, que tem trabalho, tem uma carreira, ser associada a outra coisa que não tem nada a ver com o trabalho dela", referiu o comentador.