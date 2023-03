Sara Sampaio bem acompanhada na festa de Elton John

Sara Sampaio

01:30

Sara Sampaio, de 31 anos, fez-se acompanhar pelo namorado, Zac Frognowski, numa ‘after party’ da última edição dos Óscares, organizada pelo cantor Elton John e pelo seu companheiro, David Furnish.A modelo, que usou um vestido comprido com lantejoulas em vários tons de azul e de costas descobertas, mostrou-se muito cúmplice e apaixonada ao lado do companheiro, agente e produtor de Hollywood, com quem celebrou um ano de namoro em janeiro deste ano.O evento organizado pelo músico britânico teve um caráter solidário, já que surgiu com a insígnia da Elton John AIDS Foundation, organização que pretende contribuir para a luta contra a SIDA.