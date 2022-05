Sara Sampaio brilha em Cannes com vestido transparente

01:30

Carolina Cunha

Numa altura em que pretende apostar na carreira de atriz, Sara Sampaio, de 30 anos, marcou presença no Festival de Cinema de Cannes, França. O ‘anjo’ português brilhou na passadeira vermelha no passado fim de semana com um vestido comprido transparente que realçou toda a sua beleza e elegância."Que sonho!!! Muito feliz por estar de volta a Cannes!!! Obrigada PINKO pelo meu look de sonho", escreveu Sara no seu Instagram, ao publicar fotografias de um look que deixou os fãs da modelo rendidos. A beldade portuguesa não deixou ninguém indiferente com aos seus encantos, num evento repleto de glamour e sofisticação. No certame, Sara Sampaio posou com um amigo e colega, Mohammed Al Turki.Depois de provar o seu talento nas passerelles, Sara Sampaio está prestes a reforçar a aposta no grande ecrã e vai estrear, este ano, os filmes ‘Wife Like’ e ‘At Midnight’. Sara está mesmo decida a provar que é mais do que uma cara bonita e tem investido na formação na área da representação. Por isso, têm sido cada vez menos os trabalhos que faz ligados à moda, apesar de esta ser uma das suas grandes paixões.