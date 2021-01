Sara Sampaio confirma estar solteira e faz revelações: "Sinto-me insegura o tempo todo"

aderiu ao mais recente desafio nas redes sociais e, esta quinta-feira, decidiu satisfazer a curiosidade de muitos seguidores num jogo initulado 'Verdade ou Mentira'. Sem receios, a modeloconfirmou estar solteira e fez algumas revelações sobre a sua vida profissional e pessoal.Protagonista de uma das separações mais faladas de 2020 e confrontada sobre o assunto, a manequim confirmou a rotura com o milionário britânico, com quem namorava desde 2015., questionou um internauta curioso., respondeu. A beldade portuguesa não escondeu ainda o desejo em ser mãe., atirou.Aos 29 anos, a modelo da conceituada marca de lingerieé uma das mais requisitadas no mundo da moda e a sua silhueta física é um alvo constante de atenção, por isso, os internautas quiseram saber se já fez alguma cirurgia ao peito., disse, em tom de brincadeira. Dona de um físico invejável, Sara confessou, no entanto, que se sente insegura com as suas curvas:Já no campo profissional, a manequim admitiu que prefere representar a desfilar:Apesar de viver em Los Angeles, nos EUA, a modelo portuense mostra-se atenta à atualidade do seu país de origem, tendo manifestado o seu desagrado para com o líder do 'Chega'., acusou um seguidor. Sem hesitar, Sara confirmou:, respondeu.