Sara Sampaio desabafa sobre os ataques de pânico que sofreu e a importância de pedir ajuda

Foi através da sua página de Instagram, que Sara Sampaio, de 28 anos, partilhou um vídeo onde fala abertamente sobre saúde mental, abordando temas como a depressão, os ataques de pânico e a ansiedade.

No início do vídeo, a modelo da Victoria's Secret começa por dizer que desejava ter feito a partilha sobre saúde mental há mais tempo, mas que se sentiu "assustada" e "nervosa", porque sabia que o tema seria abordado publicamente.

"Para uma pessoa que estava a lidar com ansiedade e ataques de pânico ainda ter de lidar com isso foi devastador", revelou, emocionada.

A certo momento, a modelo recordou uma fase em que sofreu com ataques de pânico, sendo posteriormente diagnosticada com tricotomia, um distúrbio que a faz arrancar os pêlos, que no seu caso são as sobrancelhas.

O anjo da conhecida marca de lingerie revelou ainda que foi difícil trabalhar com estes problemas de saúde, sendo que o conseguiu com a insistência dos amigos e do agente para que procurasse ajuda profissional. "Ainda bem que estou rodeada de pessoas que me amam", agradeceu.

Sara Sampaio revelou ainda que não teve pensamentos suicidas, antes pelo contrário, ficou com medo de morrer.

Na legenda do vídeo, a modelo deixou links de apoio à saúde mental.