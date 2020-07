Sara Sampaio desfruta de férias na Comporta

29 jul 2020 • 14:58

Sara Sampaio regressou a Portugal para matar saudades da família. A modelo da Victoria’s Secret aproveitou alguns dias para visitar a sua cidade natal, o Porto. Contudo, nos últimos dias, o anjo da conhecida marca de lingerie abandonou o norte para desfrutar de umas férias na Comporta.

A modelo encontra-se na companhia da família, como fez questão de partilhar com os seguidores esta terça-feira, dia 29 julho, através de uma fotografia que partilhou da sobrinha, a pequena Leonor, fruto do casamento do irmão, André Sampaio com a estilista, Verónica Cristovão. Nem o seu cão escapou às férias em família, como mostra numa fotografia.

Aos 28 anos, a manequim continua a dar cartas no mundo da moda e tem feito furor nas redes sociais ao partilhar fotografias em biquíni, arrancando diversos elogios aos seguidores.

Recorde-se que Sara Sampaio regressou a Portugal depois de ter passado umas férias de sonho nos Estados Unidos ao lado do namorado, o milionário britânico, Oliver Ripley.