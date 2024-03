Sara Sampaio e Ray Nicholson juntos na 'after party' dos Óscares

da festa pós-Óscares da Vanity Fair em Beverly Hills, na Califórnia. A modelo e o ator, ambos de 32 anos, iniciaram o relacionamento amoroso no início deste ano.A ex-modelo da 'Victoria Secrets' não esconde a sua felicidade e mostrou-se sorridente ao lado do filho do ator Jack Nicholson. Tanto a nível pessoal como profissional a modelo e atriz vive uma fase muito feliz.Já no que diz respeito à sua vida amorosa, a atriz e modelo está feliz ao lado do ator Ray Nicholson.