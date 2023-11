Sara Sampaio é a nova vilã de ‘Super-Homem’

Das passarelas para o grande ecrã. Sara Sampaio, de 32 anos, cada vez mais apostada na carreira de atriz, está confirmada no elenco do próximo filme de Super-Homem, intitulado ‘Superman: Legacy’ e realizado por James Gunn (o mesmo de ‘The Suicide Squad’, com Daniela Mel- chior).À modelo portuguesa cabe a missão de interpretar a icónica Eve Teschmacher, assistente e par romântico do vilão Lex Luthor (interpretado por Nicholas Hoult).As gravações da longa-metragem, que tem David Corenswet no pa- pel principal, começam na primavera de 2024 e a estreia prevista para julho de 2025.