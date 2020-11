Sara Sampaio é acusada de tratar mal o seu cão e responde aos fãs

Sara Sampaio viu-se no centro de uma polémica, após ter partilhado um vídeo do seu cão nas redes sociais. Nas imagens publicadas no último domingo, dia 15, a modelo recusa-se a partilhar a sua refeição com o animal de estimação, que de forma insistente pede comida. O comportamento de Sara não ficou bem visto aos olhos dos seguidores, que rapidamente reprovaram a sua atitude.









Entre várias críticas lançadas ao 'anjo português'

pode ler-se: "Não és nada simpática", "Insensível", "És tão má" ou "Pobre cãozinho".



Sara Sampaio não tardou em esclarecer a situação na sua página de Instagram, e afirma que estava apenas a 'educar' o animal.



"Não se preocupem, ele recebe muito, muito amor e comida. Mas não posso recompensar um comportamento que não é bom, porque ele está a pedir comida que não pode comer. Sim, ele é muito fofo quando faz isto, e muitas vezes eu dou, porque ele é muito giro, e às vezes nem eu consigo resistir." revelou num vídeo nos Intastories.



A modelo esclareceu ainda que o seu cão "tem a própria comida e recebe muito amor".