Sara Sampaio em guerra com atriz portuguesa: "Estava melhor calada"

Atriz foi arrasada por Sara Sampaio.

, começou por referir Sandra num vídeo partilhado nas redes sociais.Após receber diversos comentários negativos negou ser racista.acrescentou.Irritada com a influenciadora digital, a modelo Sara Sampaio utilizou o Twitter para manifestar a sua revolta e acusou-a de só "partilhar" aquilo que lhe dá dinheiro."Não lhe estão a pagar, não interessa! Ela não quer é estar a estragar o 'mood' do Instagram! Privilégio branco! Estava melhor calada".A publicação da manequim portuguesa acabou por dividir opiniões, com alguns admiradores de Sandra Silva a tecerem-lhe duras críticas. Sara voltou a justificar-se.Sandra Silva ficou conhecida por integrar 'Doce Fugitiva' e 'Morangos com Açúcar'. Atualmente trabalha como criadora de conteúdos digitais, com forte popularidade no Instagram e Youtube.