Sara Sampaio encantada com destino "místico” de Sintra

15 ago 2020 • 16:43

Sara Sampaio continua a viajar pelos caminhos de Portugal. O anjo português da Victoria Secret’s tem aproveitado as férias para conhecer várias zonas do país. Depois de uma visita relâmpago ao Porto, de ter passado alguns dias com a família na Comporta, no Douro, Gerês e Lisboa, a modelo de 29 anos deixou-se encantar por Sintra.

Como é habitual, Sara partilhou com os seguidores alguns momentos dos dias de descanso, e esta terça-feira, dia 11 de agosto, mostrou-se encantada com o local "místico" que escolheu para visitar.

"À espera do meu príncipe", brincou a modelo. "Estou no lugar mais fixe e místico de Portugal, chamado Quinta da Regaleira, na cidade de Sintra. Nem acredito que é a minha primeira vez cá. Adorei", escreveu na legenda de uma fotografia registada no local.

A modelo brindou ainda os seguidores com fotografias do local.