Sara Sampaio espalha beleza na Croácia Depois de uma passagem especial por Portugal, onde assinalou o 30ª aniversário, a beldade rumou a Dubrovnik.

Sara Sampaio

Foto: Direitos Reservados

01:30

Sara Sampaio continua imparável e aproveitar o verão da melhor maneira possível. Depois de uma passagem especial por Portugal, onde assinalou o 30ª aniversário, a beldade rumou a Dubrovnik, na Croácia, para gozar férias. Tem aproveitado para conhecer as principais atrações turísticas da cidade e renovar energias. Está acompanhada pela colega de passerelle Jasmine Tookes, que também participou na celebração de aniversário no Norte do País.



Este é um momento de renovação para a jovem portuguesa, que pretende agora dedicar-se por completo à representação. A moda vai passar a estar num segundo plano para Sara, que durante os últimos anos fez furor ao serviço da gigante de lingerie Victoria’s Secret.

Mais sobre

artigos relacionados