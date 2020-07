Sara Sampaio exibe novas curvas

01:30

Vânia Nunes

A desfrutar de uns dias de férias, Sara Sampaio tem partilhado com os seguidores fotografias na praia ou na piscina e tem feito furor com a sua nova imagem. A modelo de 28 anos exibe umas curvas mais voluptuosas, diferentes daquelas que tinha há uns meses, e que lhe têm valido inúmeros elogios dos seguidores.Apesar de estar há algum tempo sem fazer sessões fotográficas para a Victoria’s Secret devido ao contexto de pandemia, a marca de lingerie para a qual trabalha desde 2013 tem republicado as imagens da modelo portuguesa na sua conta oficial de Instagram. Mostra, desta forma, que aprova e se orgulha do corpo de Sara Sampaio e incentiva assim a que as suas modelos se aproximem mais da forma física da ‘mulher real’.Depois de 2019 ter sido um ano de declínio para a marca norte-americana, devido à crise financeira que culminou no fim do mítico desfile anual, muitos daqueles que eram os seus fiéis seguidores começaram a criticá-la por valorizar apenas corpos perfeitos e não se adaptar e criar lingerie para os "corpos reais". No pico da polémica, algumas modelos queixaram-se de ser forçadas a fazer dietas demasiado rigorosas antes dos desfiles, baseadas em sumos detox e pobres em hidratos de carbono, garantindo-lhes assim corpos magros.Entretanto, Sara Sampaio usou a sua influência nas redes sociais para falar sobre saúde mental e reforçou a importância de pedir ajuda. A modelo recordou que sofreu com "ansiedade e ataques de pânico" e que, posteriormente, foi diagnosticada com tricotomia, um distúrbio que a faz arrancar os pelos das sobrancelhas. Mas acabou por pedir ajuda. "Ainda bem que estou rodeada de pessoas que me amam."