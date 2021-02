Sara Sampaio faz alerta sobre consciência corporal: "Sejam bondosos com vocês mesmos"

Maravilhosa", "É por isto que eu te adoro", "Obrigada por mostrares os ângulos reais", "És a melhor", "Finalmente, uma modelo que seja corajosa o suficiente para mostrá-lo" ou "Fizeste-me sentir melhor", são alguns dos comentários que se podem ler.



Modelo da Victoria's Secret exibiu o corpo numa publicação inspiradora aos fãs.

Sem pudores e receios. Foi desta forma quese mostrou, esta sexta-feira, dia 12, num vídeo onde exibe o corpo. A modelo da Victoria's Secrets, que está no centro das atenções por causa de uma imagem sensual que protagonizou para a campanha do Dia dos Namorados da conhecida marca de lingerie , quis deixar um alerta aos seguidores sobre consciência corporal através de um registo onde surge a fazer poses forçadas que salientam a sua silhueta, bem como ao mostrar-se em ângulos "reais"., pode ouvir-se no áudio do vídeo.Já na legenda, a manequim, de 29 anos, deixou umRapidamente, a atitude da portuense foi alvo de vários elogios.