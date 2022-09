Sara Sampaio faz declaração apaixonada em dia especial

Modelo assinalou aniversário do namorado, Zac Frogonowski, com imagens do casal.

Sara Sampaio e Zac Frognowski assumiram namoro há cerca de cinco meses

Foto: Direitos Reservados

01:30

O namorado de Sara Sampaio, Zac Frognowski, celebrou esta quarta-feira mais um aniversário e a data foi assinalada pela modelo portuguesa. Nas redes sociais, a manequim, de 31 anos, partilhou imagens do produtor de Hollywood, em roupão, a soprar as velas de um bolo de aniversário improvisado, mostrando que a data especial foi celebrada a dois. Além disso, ainda partilhou fotografias ao lado do companheiro. "Amo-te" foi a legenda escolhida para as publicações online.O namoro com o produtor tornou-se público há poucos meses e já mereceu o apoio da família da modelo portuguesa. Recentemente, Zac esteve em Portugal a passar férias com Sara Sampaio e a família desta.Recorde-se que a última relação conhecida da jovem foi com o empresário Oliver Ripley, de 38 anos. O relacionamento chegou ao fim em 2020.