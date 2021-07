Sara Sampaio faz festa de luxo com amigos no Douro

Sara Sampaio completa 30 anos quarta-feira, mas decidiu antecipar a festa de aniversário e juntou a família e os amigos num luxuoso hotel no Douro, no passado sábado.Radiante, a modelo da Victoria’s Secret partilhou os melhores momentos do evento na sua página de Instagram. “Acabei de ter a melhor festa de aniversário, rodeada das pessoas que mais amo”, escreveu.Para a ementa, a modelo da Victoria’s Secret privilegiou iguarias e vinhos portugueses. Entre os convidados, estiveram os seus melhores amigos, Luís Borges e Ana Sofia Martins, mas também as manequins internacionais Taylor Hill e Jasmine Tookes.Para esta ocasião especial, Sara Sampaio elegeu um elegante vestido cor-de-rosa, que deixava em evidência a sua boa forma.O bolo, oferecido por Luís Borges, retrata duas imagens da modelo: uma em versão glamorosa e outra descontraída.