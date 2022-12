Sara Sampaio fotografada tal como veio ao mundo

Foi quase como veio ao Mundo que Sara Sampaio decidiu protagonizar a sua nova campanha em... biquíni. O cenário escolhido foi Zanzibar, na Tanzânia, e o resultado terá impressionado até a própria."Acho que estas são algumas das minhas fotos favoritas de todos os tempos", escreveu a modelo portuguesa, de 31 anos, na sua página oficial do Instagram, em que partilhou quase duas dezenas de imagens."Estou prestes a bombardear-vos com fotos! Tem tantas favoritas que estou a ter dificuldade para escolher", avisou os mais de 8 milhões de seguidores. A ajudar, a praia e a água. "Eu sou tanto uma menina de água que não queria ir embora."Recorde-se que Sara Sampaio vive atualmente um novo romance com o produtor de Hollywood Zac Frognowski, com quem, já este ano, esteve de férias em Portugal, no Sul do País, na companhia dos pais, do irmão, da cunhada e das sobrinhas.A modelo, que vive em Los Angeles, nos EUA, e que é uma das portuguesas mais famosas do Mundo, foi uma das musas da marca Victoria’s Secret.