Sara Sampaio goza férias com a família em Portugal

A casa dos pais, na zona do Porto, foi a primeira paragem da prestigiada manequim da Victoria’s Secret, que aproveita os dias em terras lusas para matar saudades de quem mais gosta e colmatar os meses de ausência devido às restrições das viagens que se verificaram ao longo dos últimos meses, devido à pandemia da Covid-19.Além de aproveitar os dias para repor energias, os planos têm sido essencialmente dedicados aos mais novos da família, que continua a aumentar.A desfrutar do bom tempo que se faz sentir em Portugal, a modelo, que opta por estar mais resguardada com a família em casa, não resistiu a ir a banhos na piscina e partilhou os momentos de diversão.Além disso, a modelo está focada na carreira internacional, sendo requisitada por várias marcas de prestígio.