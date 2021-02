Sara Sampaio indignada por ter sido impedida de votar em Portugal

foi uma das convidadas do novo programa da TVI, 'Esta manhã'. À conversa com, a modelo portuguesa partilhou a sua indignação por ter sido impedida de votar nas recentes eleições presidenciais., afirmou.O 'anjo' da Victoria Secret's não escondeu a sua revolta:Apesar de tudo, a apresentadora do programa considera que a manequim mostrou ser "um grande exemplo de cidadania".