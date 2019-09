Sara Sampaio mostra elegância em noite de glamour em Nova Iorque

Na última sexta-feira, uma verdadeira ‘chuva’ de estrelas chegou à passadeira vermelha da festa da revista americana de moda e beleza ‘Harper’s Bazaar’, entre elas Sara Sampaio.Vestida com um conjunto da marca Versace, a manequim portuguesa, de 28 anos, destacou-se entre as várias as celebridades do mundo das passerelles que se fizeram notar no evento repleto de glamour, beleza e sensualidade, realizado no Hotel The Plaza, em Nova Iorque.Também a modelo brasileira Adriana Lima, outro dos ‘anjos’ da conceituada marca de roupa interior Victoria’s Secret, marcou presença na festa, optando por um vestido verde de lantejoulas, que deixava as costas à mostra.Na ocasião estiveram presentes outras beldades, como as modelos Candice Swanepoel, Ashley Graham, a atriz Vanessa Hudgens, a modelo russa Irina Shayk, Sofia Richie ou Emily Ratajkowski, e também outros ‘anjos’, como a brasileira Alessandra Ambrosio ou a holandesa Romee Strijd.Os vários rostos internacionais marcaram a celebração através das redes sociais, com várias partilhas dos momentos de diversão e convívio.