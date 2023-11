Sara Sampaio namora com filho de Jack Nicholson Ray Nicholson, filho do icónico ator de Hollywood, e o ‘anjo’ português já não escondem o amor que os une.

Sara Sampaio

Foto: Reuters

01:30

Carolina Cunha

Se dúvidas houvesse, deixaram de existir. Sara Sampaio, de 32 anos, está novamente apaixonada e o eleito é Raymond Nicholson, de 31, filho do conhecido ator de Hollywood, Jack Nicholson. Depois de vários rumores sobre o romance, o mais recente casal foi ‘apanhado’ pelos paparazzi em Los Angeles. Sara e Ray chegaram de mãos dadas ao concerto dos Guns N’ Roses no Hollywood Bowl, na passada quinta-feira, confirmando o amor que os une.



Ao longo dos últimos meses, o ‘anjo’ português da Victoria’s Secret e o ator optaram por manter a discrição. Ainda assim, a presença do novo amor no aniversário de Sara, em julho, fez soar os alarmes. Também nas redes sociais, Sara partilhou algumas fotografias acompanhada em que optou por esconder o rosto do namorado. Recorde-se que Sara terminou a relação com Zac Frognowski no início de 2023.

