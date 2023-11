Sara Sampaio no elenco do novo 'Super-Homem'

A modelo e atriz Sara Sampaio foi confirmada no elenco do novo filme do Super-Homem. A portuguesa vai vestir a pele da vilã Eve Teschmacher, em 'Superman: Legacy', segundo avançou a imprensa norte-americana.'Superman: Legacy' é o primeiro título da nova fase do DC Universe, agora sob a direção de James Gunn, realizador que também contratou a portuguesa Daniela Melchior para dois dos seus filmes ('Guardiões da Galáxia 3' e 'Esquadrão Suicída').Sara Sampaio sucede à atriz Valerie Perrine, que assumiu o papel nas películas anteriores que contaram com Christopher Reeve e Andrea Brooks na pele do super-herói mais famoso de todos os tempos.



Na banda-desenhada, a personagem está do lado dos 'maus', sendo retratada como assistente e tendo uma relação amorosa com Lex Luthor.

Para já, sabe-se que neste novo filme da saga, o elenco vai contar também com Nicholas Hoult (como Lex Luthor), David Corenswet ( Clark Kent) e Rachel Brosnahan (Lois Lane), respetivamente. O 'casting' escolheu ainda Nathan Fillion como Green Lantern, Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mister Terrific, Anthony Carrigan como Rex Mason e a venezuelana María Gabriela de Faría como Angela Spica.

A estreia do novo Super-Homem está prevista para 11 de julho de 2025.