Sara Sampaio perde 50 mil euros com venda de apartamento Modelo comprou casa em Nova Iorque por 3 milhões de euros mas está agora a vendê-la por 2,95 milhões.

01:30

Carolina Marques Dias

Sara Sampaio colocou o seu apartamento de East Village, Nova Iorque, à venda por 2,95 milhões de euros. A viver em Los Angeles, a modelo portuguesa de 30 anos decidiu desfazer-se do imóvel que comprou, em 2018, por 3 milhões de euros, prevendo, assim, um prejuízo de 50 mil euros. Sara Sampaio já tinha colocado esta mesma casa no mercado, no ano passado, por 3,3 milhões de euros, mas não conseguiu vendê-la.



O apartamento, com 150 metros quadrados, num 6º andar, tem três quartos, três casas de banho e muita luz natural. O quarto principal conta com uma grande janela, armários embutidos e casa de banho privada com cabine de duche, banheira e dois lavatórios. O edifício, inaugurado em 2017, um ano antes de Sara ter adquirido o imóvel, tem portaria, piscina com vista para o jardim, ginásio com sauna, biblioteca com lareira e parque infantil.

