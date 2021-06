Sara Sampaio protagoniza sessão fotográfica para revista

Modelo perdeu fôlego no leque de modelos da marca norte-americana Victoria’s Secret, no entanto, continua a dar cartas na moda.

Vânia Nunes

Sara Sampaio perdeu fôlego no leque de modelos da marca norte-americana Victoria’s Secret, para a qual trabalha desde 2015, no entanto, continua a dar cartas na moda.









Esta semana, a portuense de 29 anos mostrou o resultado final de uma sessão fotográfica que protagonizou para a revista ‘Milenio’ nas redes sociais e os fãs apressaram-se a deixar elogios à sua beleza e sensualidade. Com um fato de banho preto que deixava em evidência a sua excelente forma física, Sara Sampaio provou que continua a ter uma relação especial com a câmara e que a sua carreira promete continuar a dar que falar no plano internacional.

Recentemente, a Victoria’s Secret anunciou uma reestruturação, assumindo que pretende redefinir o conceito de sensualidade das suas modelos, apresentando-se agora como o VS Collective. As esculturais ‘anjos’ estão a ser substituídas por “mulheres reais” e marca aposta agora em peças para todos os tamanhos.



Sara Sampaio mantém-se solteira desde o fim do namoro com o milionário inglês Oliver Ripley. A manequim nunca tornou públicas as razões da rutura, no entanto, já fez saber que se sente bem no papel de solteira e que não procura um novo amor na sua vida.