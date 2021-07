Sara Sampaio quer investir no cinema

Com o fim dos famosos ‘anjos’ da Victoria’s Secret, Sara Sampaio perdeu fulgor junto da marca e decidiu agora voltar-se para outra das suas paixões, o cinema."Atualmente, estou mais dedicada à representação, é aquilo que realmente gosto de fazer. Ando a estudar representação e a fazer audições, por isso é que cada vez faço menos moda", começou por explicar a manequim de 30 anos, em entrevista à ‘Caras’."Felizmente, estou numa fase da vida em que posso ser mais seletiva com aquilo que faço", justificou.Sara Sampaio estreou-se no cinema com o filme português ‘Carga’, em 2018. "Sempre quis ser atriz e representar, mesmo antes de ser manequim e de a moda ter tomado conta da minha vida. Antes de entrar para a faculdade estive seriamente a pensar seguir representação, mas o problema é que depois a moda apareceu e as coisas começaram a correr bem", explicou, na altura.Sara Sampaio mudou-se para os EUA em 2013 e tornou-se um dos rostos principais da marca de lingerie norte-americana, que agora aposta em corpos "mais reais".O Ministério Público abriu um inquérito a Sara Sampaio, após a modelo ter publicado no Twitter, no dia de reflexão das Presidenciais, um boletim de voto em que tapa o nome e a fotografia de André Ventura, líder do Chega, de acordo com o jornal ‘i’. A Comissão Nacional de Eleições afirma que a interpretação pode ser "controversa", mas que há uma "clara intenção em influenciar sentido de voto". Modelo incorre numa pena de prisão até seis meses e o pagamento de uma multa entre os 2,49 € e os 24,94 €.