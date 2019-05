Sara Sampaio seduz em Cannes com namorado milionário

personalidades que já desfilaram na passadeira vermelha do festival internacional de cinema, que começou no passado dia 14 de maio e se estende até ao próximo sábado, dia 26.Sara Sampaio voltou a marcar presença no evento e mais uma vez não passou despercebida. Desta vez, a manequim portuguesa não só voltou a deixar tudo e todos rendidos à sua beleza e glamour, como também protagonizou um momento de paixão ao lado do namorado.Além de ter brilhado ao lado do namorado, Sara Sampaio tambem recebeu diversos elogios com o look escolhido.