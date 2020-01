Sara Sampaio sexy com amigas nas Caraíbas

Sara Sampaio

Foto: Direitos Reservados

Sara Sampaio aproveitou a quadra festiva para uma viagem na companhia das amigas. O destino eleito pelo grupo foi a ilha de Saint Barths, no mar das Caraíbas, famosa pelas praias de areias brancas, onde a manequim tem aproveitado para se divertir e desfrutar do bom tempo que se faz sentir.Com biquínis reduzidos, que evidenciam a sua excelente forma física, o ‘anjo’ português despertou a atenção dos fãs que têm acompanhado a sua aventura com as amigas através das redes sociais.Fora dos planos ficou o namorado, Oliver Ripley, com quem mantém uma relação há cerca de quatro anos, que não acompanhou a modelo.