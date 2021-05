Sara Sampaio sexy em destino de sonho

16:03

Em muitos dos trabalhos para os quais é contratada,consegue aliar o lazer aos compromissos. Foi o que aconteceu com a última campanha que realizou, que a levou a viajar para Providenciales, nas, com um grupo de outras modelos. Nas redes sociais, a portuense de 29 anos tem brindado os seguidores com paisagens de cortar a respiração, além de algumas fotografias dos bastidores das sessões fotográficas que protagoniza.Numa delas, onde surge numa piscina infinita com vista para o mar,e os fãs deixaram-lhe centenas de elogios e milhares de ‘gostos’.Apesar de aparentar ter uma vida de sonho, a modelo faz questão de deixar vários alertas sobre saúde mental e afirma que nem tudo são rosas na sua vida. Sem pudores, fala abertamente sobre os problemas de ansiedade que sofre., respondeu a um seguidor, no Instagram, que lhe pediu dicas para lidar com o problema.Sara Sampaio mantém-se solteira após o fim do romance com o milionário britânico Oliver Ripley. A modelo nunca revelou as razões que levaram à rutura, mas já fez saber que não podia estar mais feliz e que, para já, não procura um novo amor.