Sara Sampaio solteira nas Caraíbas

Depois de ter terminado a relação de cinco anos com Oliver Ripley, Sara Sampaio foi de férias para a República Dominicana, onde surpreendeu ao mostrar o seu lado mais ousado e sedutor.Com um biquíni reduzido, a modelo portuguesa, de 29 anos, surge à beira da piscina numa pose sensual que levou os internautas à loucura.Além da sua beleza natural, evidente na imagem em que a modelo surge sem maquilhagem, as suas curvas sedutoras não deixaram ninguém indiferente e motivaram uma onda de elogios de seguidores de todo o Mundo.Na companhia de um restrito grupo de amigos, o ‘anjo’ da Victoria’s Secret mostra-se a gozar um período de tranquilidade, ainda no rescaldo do fim do namoro com o milionário.O fim da relação foi tornado público há cerca de duas semanas, quando a manequim eliminou todas as fotografias em comum com Oliver Ripley das redes sociais. No entanto, até ao momento Sara preferiu manter a discrição dos motivos que levaram ao fim do romance.Recorde-se que o casal mantinha uma vida em comum. O empresário acompanhava a modelo nos eventos sociais e chegou a visitar a família da modelo que reside na região do Porto, em Portugal.Antes de viajar para o destino paradisíaco, Sara Sampaio esteve em Portugal para uns dias de lazer e para matar as saudades da família. Durante a sua estadia, a modelo passeou pela região do Gerês e do Alentejo, onde se mostrou rendida aos encantos do seu País de origem.