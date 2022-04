Sara Sampaio surge em primeira foto pública com novo amor Depois de terem surgido de mãos dadas num evento público, o casal surgiu agora abraçado no Festival Coachella, em Los Angeles, EUA.

Sara Sampaio e o namorado, Zac Frognowski no festival

21 abr 2022 • 06:00

Novamente apaixonada, Sara Sampaio, de 30 anos, partilhou a primeira fotografia ao lado do novo amor, Zac Frognowski, um agente e produtor em Hollywood. Depois de terem surgido de mãos dadas num evento público, o casal surgiu agora abraçado no Festival Coachella, em Los Angeles, Estados Unidos. Cúmplices, Sara e Zac mostram-se decididos a viver a relação às claras e multiplicaram-se os elogios à nova fase da vida da modelo portuguesa que, ao longo dos últimos meses, optou por manter a sua vida amorosa fora da esfera mediática. Recorde-se que Sara estava solteira há dois anos, após o fim do namoro com Oliver Ripley.

Mais sobre

artigos relacionados