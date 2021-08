Sara Sampaio vestiu-se de fada para festa especial

Sara Sampaio vestiu-se a rigor para a festa de aniversário temática de uma amiga. Inspirada na saga de romances de fantasia ‘A Court of Thorns and Roses’ [em português, ‘Corte de Espinhos e Rosas], a aniversariante, Nicole Sudyka, convidou as amigas a vestirem-se a rigor e a modelo portuguesa, de 30 anos, respondeu positivamente ao pedido.Nas suas redes sociais, Sara Sampaio mostrou a sua ‘máscara’ para a festa especial.