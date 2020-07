Sara Sampaio vive dias de luxo em família na Comporta

01:30

Rute Lourenço

Sara Sampaio está em Portugal e escolheu a zona da Comporta para gozar uns dias em família. O ‘anjo’ da marca de lingerie Victoria’s Secret está instalado num dos hotéis mais exclusivos daquela localidade, normalmente eleito também por outras celebridades, como é o caso de Cristina Ferreira.Na sua conta de Instagram, a manequim, de 29 anos, tem partilhado vários momentos com os pais, o irmão e a sobrinha. "Férias dos Sampaio", escreveu o irmão da jovem, numa imagem em que a família surge unida e a brindar na piscina.Estes dias estão a ser aproveitados ao máximo por Sara, que vive nos Estados Unidos e nem sempre consegue passar tempo de qualidade com o clã. A modelo portuguesa não esconde as saudades da família.