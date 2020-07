Sara Sampaio vive dias de sonho nos EUA

01:30

Rute Lourenço

Com a marca de lingerie que representa, a Victoria’s Secret, a enfrentar uma crise profunda, que se agravou com a pandemia de Covid-19, Sara Sampaio mantém-se longe dos palcos mediáticos e tem aproveitado esta fase para namorar, com o milionário britânico Oliver Ripley, e visitar alguns locais no país onde vive, os EUA, que nunca tinha tido oportunidade de conhecer.Nos últimos dias, a modelo portuguesa tem estado a visitar um lago artificial no Colorado e garantiu ter concretizado um sonho ao passar pelas paisagens idílicas.Na sua conta de Instagram, o ‘anjo’ português da Victoria’s Secret tem também dado nas vistas com fotografias em biquíni, que revelam as suas novas formas. Depois de a marca que representa ter sido criticada por só escolher manequins demasiado magras, Sara Sampaio acabou também por recusar alinhar na ‘ditadura da imagem’ e tem assumido umas formas mais reais. A nova imagem da portuguesa tem sido muito elogiada pelos seguidores, que dizem que Sara está mais sexy.