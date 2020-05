Sara Sampaio vive paixão em Los Angeles

Afastada de Portugal há vários meses, Sara Sampaio optou por viver o período de isolamento social ao lado do namorado, Oliver Ripley, com quem mantém um romance há cerca de cinco anos.A manequim portuguesa deixou o seu apartamento de luxo, avaliado em mais de três milhões de euros, localizado no coração de Nova Iorque, e mudou-se para a mansão do empresário, em Los Angeles.É lá que o anjo português se mantém ao longo das últimas semanas, resguardada de multidões e dedicada apenas ao seu namorado. Trata-se de uma vivenda milionária localizada numa das zonas mais seletivas da cidade, onde o casal mostra viver dias de verdadeiro romance.Apesar de Sara Sampaio manter a discrição na sua vida amorosa, não resistiu a partilhar o momento de intimidade ao lado do empresário na piscina da moradia em que é evidente o clima de cumplicidade do casal que aproveita a quarentena para matar saudades. As exigentes rotinas profissionais muitas vezes dificultam os momentos a dois e o casal parece estar a viver uma verdadeira "lua de mel".Recorde-se que, apesar da distância, Sara mantém contacto regular com a família que reside na zona do Porto. A modelo e o namorado já visitaram diversas vezes Portugal.