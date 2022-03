Sara Sampaio vive um novo romance

01:30

Carolina Cunha

Após dois anos solteira, Sara Sampaio voltou a abrir as portas ao amor. A modelo portuguesa, de 30 anos, foi fotografada com um homem misterioso, em Los Angeles, EUA, onde vive atualmente. Nas fotos, partilhadas pelo ‘Daily Mail’, pode ver-se a modelo num ambiente de cumplicidade com o homem à entrada de um restaurante. Sem maquilhagem, e com um visual desportivo, a manequim dá sinais de estar à vontade na sua companhia.









Os rumores de um novo amor na vida da modelo ganharam ainda mais força nos últimos dias depois de Sara ter partilhado uma fotografia nas redes sociais com um homem a dar-lhe um beijo, identificando o seu nome: Zac Frognowski. Apesar das semelhanças, não foi confirmado se o homem misterioso das fotos do ‘Daily Mail’ e Zac Frognowski são a mesma pessoa.

Focada no trabalho



Recorde-se que a última relação conhecida de Sara Sampaio foi com o empresário Oliver Ripley, de 38 anos. O relacionamento chegou ao fim em 2020. Desde então, Sara Sampaio optou por se focar na sua carreira profissional. Além da moda, decidiu apostar no cinema e já iniciou uma formação na área da representação.