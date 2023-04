Sara Santos: "A morte da minha filha ajudou ao divórcio, claro"

Sara Santos, de 39 anos, não se conforma com a morte da filha no parto, há cinco anos. Em entrevista exclusiva à revista 'Vidas', a apresentadora falou sobre o processo judicial que atravessa e admitiu que o casamento com o ex-jogador de futebol, Carlos André, acabou por não resistir a esta dor.Efetivamente, recebi um despacho vergonhoso. Neste processo já foram feitas duas perícias pedidas ao Instituto de Medicina Legal de Coimbra e ambas dizem o mesmo: o médico não cumpriu com a Leges Artis [regras da arte]. Não satisfeito com essas perícias, o hospital pediu uma terceira e o juiz aceitou. Este processo é sempre moroso e faz com que vá adiando uma data para o julgamento. Acaba por ser muito desgastante, porque aguardo há muito tempo. E, infelizmente, o pedido desta terceira perícia é o espelho da justiça portuguesa. A lei está feita para defender as elites, sendo que os médicos fazem parte delas.É uma vergonha, porque embora um juiz não perceba de Medicina, já podia ter marcado o julgamento e ter peritos nesse dia. Poderiam estar presentes ou por videochamada. Ao invés disso, cada vez que é pedida uma perícia, o processo atrasa cerca de seis meses. É vergonhoso eu estar a aguardar julgamento ao final de cinco anos!Não existe um relatório que mencione desespero, mas no depoimento delas e nos relatórios médicos, é visível esse desespero. Elas tentaram fazer de tudo, mas o ego daquele médico falou sempre mais alto. Se fosse por aquelas enfermeiras, hoje a minha filha estaria viva. Elas sabiam perfeitamente o que fazer!Óbvio, mas não vão ter sorte. Antes pelo contrário, só me vai dando mais força para falar e lutar pela justiça que a minha filha merece. O médico e o hospital não podem sair impunes.Sim, temo que se possa arrastar, até porque o meu maior receio é que ele morra antes, isto porque não está a ficar mais novo. E seria muito fácil para ele se isso acontecesse. Quero que ele seja julgado.Nunca ninguém me fez esta pergunta ao longo destes cinco anos. Não diria nada, mas esperava um pedido de desculpas. O médico tem noção do que fez, mas o ego não permite ter essa humildade. Tenho pena de ele não ter ido falar comigo depois do parto, até porque fiz uma cesariana e fiquei no hospital alguns dias. Teria sido diferente se ele tivesse falado comigo na altura.Sim, divorciei-me este ano e a morte da minha filha teve um grande impacto na nossa relação. A morte da minha filha ajudou ao divórcio, claro. Dediquei-me a este processo de noite e dia, ele começou a trabalhar ainda mais para ter a mente ocupada. Deixou de ter tempo para a família, férias, programas juntos. E com o passar do tempo, eu exigia mais atenção que não tinha. As discussões eram uma constante sobre o processo, a falta de tempo e o amor acabou por morrer! Foi a melhor decisão para nós.Não há retorno possível. Já não existe amor. Neste momento, o que nos une é o processo da nossa filha...nada mais!Não, porque já não existe sentimento. No entanto, vai trazer-nos a paz que tanto precisamos e podermos fazer o luto, que ainda não está feito. A dor nunca vai passar, mas o tempo vai ajudando a atenuar.Antes pelo contrário. Em julho de 2018, comecei a apresentar um programa na SIC, terminei a minha licenciatura em Comunicação Social e ainda fiz uma pós-graduação em Jornalismo e Multiplataforma. Continuo a trabalhar nesta área. Até porque é o que gosto de fazer e ajuda-me a ter a mente ocupada.Sim. Seria hipócrita se dissesse que não. Mas gostaria de o fazer numa vertente diferente, mais no âmbito da informação e investigação. Este processo da minha filha deu-me uma grande bagagem para a investigação. Gostaria de ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo.Verdade. Infelizmente, em Portugal nunca tive esse reconhecimento. Não só porque ganhei um título a nível internacional, mas também por outros trabalhos que fiz lá e foram premiados. Mas é o que é, na altura questionava o porquê, mas hoje já não ligo.Estou a trabalhar como repórter e apresentadora. Tenho recebido propostas, que tenho aceitado e estou neste momento a trabalhar. E vou continuar assim nos próximos meses.Gostava de voltar a engravidar, mas tenho um problema de saúde. Já sei que os meus bebés vão ser sempre prematuros, será uma gravidez de alto risco. E também já faço 40 anos este ano. Tenho algum receio, mas ainda assim, gostaria de arriscar.