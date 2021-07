Sara Santos espalha boa onda de Norte a Sul do país

O momento marca o arranque do verão e é aguardado sempre com enorme expectativa por parte dee pelos telespectadores da CMTV.A ‘Repórter de Biquíni’ é neste verão ‘Boa Onda’, o que espelha a alegria transmitida por Sara., começa por explicar, mostrando o carinho que tem pela rubrica em que percorre as praias de norte a sul do País a falar com os banhistas, à procura das melhores histórias de verão, e também dos melhores conselhos, recebidos por parte dos comandantes das capitanias, que dão um contributo importante para o formato que anima as manhãs da CMTV.Para Sara Santos, algarvia de gema, a ‘Repórter Boa Onda’ é juntar o útil ao agradável, uma vez que é uma apaixonada por praia e por esta época do ano.Ao longo do verão, vai, por isso, andar sempre com um pé dentro de água, nos diretos que faz para o programa das manhãs da CMTV. Sara Santos começou a rubrica em terras algarvias e, com o avançar dos dias, começa a percorrer as praias do Alentejo, passando pelo Centro. A aventura termina no Norte do País.Com muitas novidades na rubrica ‘Repórter Boa Onda’, Sara Santos estará também muito bem guardada nas praias nacionais, uma vez que terá a seu lado um gorila, alusivo à marca de pastilhas elásticas., brincou.